Über 200 Auftritte im Jahr absolviert Partykönig Alex Engel durchschnittlich auf Mallorca – und vielleicht werden es in diesem Jahr noch mehr? Im Gespräch mit MM sagte der Schlagersänger: "Ich bin momentan noch auf Gran Canaria, fliege jedoch am Freitag zurück nach Mallorca."

Und auf der Balearen-Insel hat Engel schon einen vollen Terminkalender, wie er weiter ausführt: "Mit voraussichtlich fünf bis sechs Auftritten pro Woche gehe ich davon aus, den Titel 'Mallorcas meist gebuchter Schlagersänger' aus den vergangenen Jahren wieder bestätigen zu können." Im Mallorca-Sommer tritt Engel regelmäßig an der Partyhochburg Playa de Palma im Oberbayern und im Bolero auf. Ansonsten zählen Krümels Stadl in Peguera, das Lokal König Garten im Inselosten und diverse Hotels zu seinen festen Bühnen. Aus seiner Verbundenheit mit den Balearen hat der Entertainer, der seine Musik selbst komponiert, der Insel mit dem Song "Mallorca te amo" eine Liebeshymne gewidmet.

Engel tritt zudem Anfang Mai (4.5.) beim Opening des Großen Schlagerbiergartens in Cala Millor (‌Av. del Bon Temps 25) auf. Die neue Location wird am ersten Eröffnungstag mit einem Auftritt von Olaf Henning eingeweiht. Am 3. Mai sind Shows mit Dragan, dem Autohändler, und den Cariños vorgesehen. Am 5. Mai ist Ina Colada als Highlight zu Gast und am 27. Juni tritt Schlagersänger Mike Bauhaus auf.