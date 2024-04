Es sind 19 Grad Sonne, und an der Playa de Palma auf Mallorca weht eine leicht frische Brise vom Meer. Doch für das Partyvolk aus den zumeist deutschsprachigen Ländern ist es vom Gefühl her bereits Hochsommer. Das lässt sich zumindest von der Kleidung und vom feierwütigen Gebaren der Urlauber rückschließen, die bereits jetzt zu Saisonanfang 2024 den sogenannten Ballermann komplett territorial für sich erobert haben.

Volles Haus bereits um die Mittagszeit im Bierkönig: Touristinnen lassen sich ihre Sangria schmecken.

Unter den zahlreichen Besuchern befindet sich auch in schwarzen Sommeroutfits gekleidetes Girlie-Trio, aus Ostfriesland, das in der Carrer del Llaüt vor dem Hotel Riu San Francisco mit gepackten Koffern auf den auf den Stadtbus wartet. Eine junge Frau aus der Clique, die 18-jährige Jantje G., erzählt dem MM-Reporter: "Wir waren letztes Jahr schon da, da war die Stimmung noch besser. Jetzt sind etwas weniger Leute da, doch ist es trotzdem gut." Zu den zahlreichen Exzessurlauber hat die junge Dame eine klare Meinung: "Die Gegend hat hier halt den Stempel weg, bei uns Zuhause sind auch viele Urlauber, von daher kenne ich dieses Phänomen."

Afrikanische Straßenverkäufer, die sogenannten "Helmuts", versuchen ihre Sonnenbrillen und Taschen in der Schinkenstraße an den Mann zu bringen.

Einen Steinwurf weiter, im Bierkönig, ist bereits um 11.30 Uhr volles Haus. Es herrscht ausgelassene Stimmung an. Ein Animateur kurbelt die Partymaschine hinter dem DJ Pult weiter an und sagt: "Morgen öffnen wir bereits um 9 Uhr, also kommt her und lackiert euch den Helm. Und um 12 Uhr erscheint der Meister höchstpersönlich, Peter Wackel." Bis zum dem Termin in 24 Stunden mit dem beliebten Schlagersänger muss sich das Partyvolk jedoch mit Songs und Videos auf überdimensionalen TV-Bildschirmen von ihm begnügen. Männergruppen in rosafarbenen Fahrrad-Trikots trinken literweise eine noch rosafarbenere Sangria, neben ihnen grölt eine Touristenmeute in Lederhosen zu den Songs mit.

Partytouristen genießen im Bamboleo in der "Schinkenstraße" die ausgelassene Stimmung.

Vor der Freiluft-Großraum-Diskothek in der "Schinkenstraße" sind zwei junge blonde Urlauberinnen, Jaqueline L. und ihre Freundin, unterwegs. "Wir sind gestern aus Duisburg angekommen. Es ist für uns das dritte Mal, und dieses Jahr herrscht eine Bomben-Stimmung." Bezüglich der derzeit herrschenden Debatte über Einlass-Stopps beim Bierkönig sagt sie: "Ich halte das für richtig, es geht ja auch um die Sicherheit der Leute. Doch ich selbst habe bislang nur gute Erfahrungen gemacht." Danach geht es für die beiden jungen Damen ins Bamboleo und in ein Tattoo-Studio.

Der Entertainer Bierkapitän bringt den Megapark bereits um die Mittagszeit mit seinen Songs zum Beben.

Auch der riesige Partytempel Megapark ist an diesem Freitag um die Mittagszeit bereits proppevoll – und das, obwohl das offizielle Opening erst Ende April stattfindet. Auffallend sind die verstärkten Sicherheitskontrollen am Eingang der Großraumdiskothek. 20 Liter-Trinksäulen stehen auf zahlreichen Tischen des feierwütigen Volkes. Auf der Bühne springt der Partyschlagersänger Bierkapitän mit zwei zierlichen, leicht bekleideten Tänzerinnen herum und singt: "Ihr könnt mich alle, ich bin auf Malle, ihr könnt mich alle mal, ich bin in Arenal." Vor dem Eingang versuchen "Helmuts", also die oftmals afrikanischstämmigen illegalen Straßenverkäufer, ihre Ware in Form von Plastik-Sonnenbrillen und Billig-Schmuck, loszuwerden. Diese Saison haben sie sogar Vibratoren in Form von Plastik-Penisen bei sich. Eine junge deutsche Urlauberin versucht sie die teils penetranten schwarzen Sonnenbrillenverkäufer loszuwerden und erklärt ihnen zudem, wie man "deutsche Kartoffel" richtig und akzentfrei ausspricht.

Noch vor dem offiziellen Opening Ende April ist der Partytempel Megapark voller Besucher.

Auch an den Stränden der Playa de Palma ist es voll, am Balneario 6 ist unter dem Gemurmel der männlichen und weiblichen Besucher zu vernehmen, wie gebaggert wird, indem man versucht, beim anderen Geschlecht zu landen und sich zum nächsten Partyboot-Event zu verabreden. Zugleich macht an der Carretera de l´Arenal eine Pferdekutsche eine gemütliche Spazierfahrt mit Urlaubern, dahinter fährt eine Polizei mit dem Streifenwagen und kontrolliert, ob alles an der Strandpromenade in geordneten Bahnen verläuft. Dass die Balearen-Poltiker es in diesem Jahr schaffen, dem feierwütigen Gebaren, das so leicht in sexuell übergriffiges Verhalten und Gewalt-Exzesse übergehen kann, Einhalt zu bieten, bleibt zu hoffen – doch steht es zugleich in den Sternen.

Der Ex-Megapark Direktor Carlos Lucio ging unter die Gastronome und eröffnete am 15. April sein neues Lokal Sommerland in der "Bierstraße."

Auch in der "Bierstraße", wie etwa im Deutschen Eck und im Et Dömsche läuft der Betrieb auf Hochtouren. Einen Kontrast dazu und eine Art Ruheoase scheint das neu eröffnete, sehr aufgeräumt wirkende Sommerland von Ex-Megapark Direktor Carlos Lucio zu bilden. Der Neu-Gastronom, der das früherere Dings komplett aufwendig renoviert und am 15. April unter neuem Namen eröffnet hatte, sagt MM: "Das Opening lief super und ich bin sehr zufrieden. Das Sommerland wird derzeit von jungen Urlaubern aufgesucht, die sich sehr anständig benehmen." Der Rekordsommer am Kosmos Ballermann steht vor der Tür, und es ist anzunehmen, dass er laut, bunt und hemmungslos sein wird.