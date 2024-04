Im Südwesten von Mallorca hat es am Sonntagabend einen Großalarm gegeben. In dem vor allem bei Briten sehr beliebten Urlauberort Magaluf ist ein Stapel Sonnenliegen in Brand geraten. Das berichtet die englischsprachige MM-Schwesterzeitung "Majorca Daily Bulletin". Bei dem Unfall ist niemand verletzt worden.

Ähnliche Nachrichten "War sehr krass": So hat Mallorca-Resident und Ur-Bachelor Paul Janke den Dubai-Sturm erlebt Mehr ähnliche Nachrichten Das Feuer brach mitten im touristischen Zentrum des Ortes aus. Dabei handelte es sich um ein Appartementhaus, in dem sich vor allem Urlauber einmieten. Bei dem Vorfall ist niemand verletzt worden, da die Einrichtung momentan noch nicht geöffnet ist. Der Alarm wurde um 19.30 Uhr ausgelöst. Zu dem Feuer rückten mehrere Rettungskräfte und Löschfahrzeuge an. Die Rauchsäule war von Weitem sichtbar. Foto: Majorca Daily Bulletin Eine dichte, schwarze Rauchwolke bildete sich, sie war kilometerweit zu sehen. Bei der Notrufzentrale 112 gingen zahlreiche Anrufe ein, sogar aus Palma de Mallorca war die Rauchsäule zu sehen. Jetzt untersucht die Guardia Civil die Details des Vorfalls. Es soll geklärt werden, wie die Sonnenliegen in Brand geraten konnten.