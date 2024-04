Erneut haben sich am Montag lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen im Flughafen von Mallorca gebildet. Die Betreibergesellschaft Aena sprach von einer Wartezeit von durchschnittlich 20 Minuten. Normalerweise müsse man nicht so lange warten, hieß es auf Anfrage der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Bereits in den vergangenen Wochen hatten Passagiere wiederholt über ungewöhnlich lange Wartezeiten an den Kontrollen geklagt. Fluggesellschaften wie Ryanair empfahlen sogar eindringlich, besonders früh zum Flughafen Palma zu kommen. Spekuliert wird über gelegentliche spontane Bummelstreiks des Personals.

Die Sicherheitskontrollen müssen absolviert werden, bevor man den Duty-Free-Shop betritt. In mehreren parallelen Bereichen ist dies möglich. Der Flughafen verfügt zudem über sogenannte "Fast Lines" für Fluggäste, die diesen Service bei ihrer Airline zugebucht haben, oder für Menschen, die Gefahr laufen, ihren Flug zu verlieren.

Erst in der vergangenen Woche war es zu Schlangen vor den Passkontrollen gekommen. Diese Kontrollen betreffen Reisende, die etwa in den nicht mehr zur EU gehörenden Staat Großbritannien reisen wollen. Durch diese Kontrollen müssen Passagiere auch, wenn sie in andere Nicht-Schengen-Staaten fliegen.