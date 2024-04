Eine komplette Gemeinde auf Mallorca ist seit beinahe einer Woche fast komplett vom Weltgeschehen abgeschottet, und das im 21. Jahrhundert, dem digitalen Zeitalter: Seit Donnerstag haben die knapp über 1100 Einwohner des Dorfes Son Carrió im Osten der Insel keinen Handy-Empfang und nach wie vor ist keine Lösung in Sicht. In ihrer Sorge haben sich die Dorfbewohner an die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gewandt, um durch die Medien und das Publikmachen des Problems Druck auf die Verantwortlichen auszuüben.

Der Stadtrat der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar, in deren Einzugsgebiet Son Carrió liegt, erklärte: "Die Dorfbewohner sind beunruhigt, da sie keine Mobilfunkverbindung herstellen können und es Stunden dauert, bis eine abgeschickte E-Mail den Empfänger erreicht. Am Sonntag haben wir einen Techniker beauftragt, doch konnte dieser auch nichts weiter klären." Die meisten Bewohner des Ortes sind aus beruflichen oder sozialen Gründen auf ein stabiles Mobilfunknetz angewiesen, es hat daher eine fast "überlebenswichtige" Funktion für sie. Auch Anwohner in der unmittelbaren Nähe, in den Gemeinden Son Moro bis hin nach Cala Millor, sind von dem Ausfall betroffen. Von dem Mobilfunkunternehmen bekommen die Geschädigten lediglich zu hören, dass das Problem auf einen Ausfall einer Antenne zurückzuführen und es nicht bekannt sei, wann es behoben werden könne. Wie "Ultima Hora" berichtete, sei es in der Ortschaft in der Vergangenheit selbst bei sintflutartigen Regenfällen niemals zu so lang anhaltenden Netzstörungen gekommen.