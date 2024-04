An der Playa de Palma auf Mallorca haben gleich zweimal die Handschellen geklickt. Die Polizei konnte zwei Männer festnehmen, die für mehrere Raubüberfälle auf Urlauber verantwortlich sein sollen. Die beiden Männer sind marokkanischer und rumänischer Herkunft und sollen unabhängig voneinander operiert haben. Dabei erbeuteten sie vor allem Bargeld und wendeten fiese Tricks an, um die Playa-Urlauber zu bestehlen.

In einem der Fälle ist ein Tourist mithilfe des "Umarmungs-Trick" beklaut worden. Konkret ereignete sich der Vorfall laut Polizei am Abend des 15. April. Dabei hatte einer der festgenommenen Männer einen Urlauber "sehr fest mit beiden Händen umarmt". Danach bemerkte dieser, dass er beklaut worden war. Sein Portemonnaie fehlte. Als der Tourist den Räuber darauf ansprach, bekam er einen kräftigen Stoß versetzt und stürzte zu Boden. Danach konnte der Räuber fliehen. Eine Polizeistreife konnte den Mann schlussendlich dingfest machen und stellte das gestohlene Geld sicher. 145 Euro hatte der Räuber dem Touristen geklaut.

Bei dem anderen Fall waren die Opfer zwei Brüder, die an der Playa de Palma ihren Urlaub verbrachten. Sie waren auf dem Weg zu ihrem Hotel, als sie von zwei Männern angerempelt wurden. Dabei konnten die beiden Räuber die Brieftaschen sowie eine Uhr entwenden. Aufmerksame Passanten eilten dem Brüderpaar zur Hilfe und konnten die Angreifer in die Flucht schlagen. Im Laufe der Ermittlungen stellten die Beamten dann fest, dass die mutmaßlichen Diebe mit den Geldkarten der Opfer mehrere Einkäufe getätigt hatten.

Erst am Wochenende war es an der Playa de Palma zu einem brutalen Raubüberfall auf einen Deutschen gekommen. Sechs minderjährige Jugendliche haben in der Nacht zum Sonntag einen 70-jährigen deutschen Rentner brutal zusammengeschlagen und beraubt. Die Kriminellen entwendeten dem Opfer 500 Euro. Mehrere Polizeistreifen konnten vier der Täter schnell ausfindig machen und abführen. Ihr Opfer wies mehrere Brüche im Gesicht auf. Der Mann wurde in einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie Sie sich auf Mallorca vor Taschendieben und deren Tricks schützen können, lesen Sie hier.