Auf Mallorca ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer in Inca ausgebrochen. Dabei ist eine 82-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" war das Feuer um 23.30 Uhr gemeldet worden. Dichter, schwarzer Rauch sowie lodernde Flammen stiegen aus der Wohnung im ersten Stock hervor. Als die Feuerwehrleute in das Gebäude drangen, fanden sie die Leiche der 82-Jährigen.

Zwei weitere Frauen – im Alter von 80 und 82 Jahren – sind bei dem Brand in der Inselmitte leicht verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen und konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, wird jetzt genauer untersucht.