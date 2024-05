An der bei Deutschen beliebten Playa de Alcúdia auf Mallorca haben am Mittwochmorgen Sonnenschirme und Liegen lichterloh gebrannt. Als die Polizei eintraf, konnte sie die Flammen löschen und verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Zum Schluss hinterließen sie dem Täter in den sozialen Netzwerken noch eine persönliche Nachricht.

Nachdem der Notruf bei der Polizei in den frühen Morgenstunden eingegangen war, machten sich die Beamten sofort auf den Weg zum Tatort, an dem vier Sonnenliegen und zwei Sonnenschirme lichterloh brannten. Die Einsatzkräfte griffen eigenhändig zu den Feuerlöschern, um die Flammen zu löschen und konnten so Schlimmeres verhindern. Dennoch sind die Strandmöbel verkohlt und können nicht mehr benutzt werden. Anwohner und Guardia Civil sind geschockt, da es sich eindeutig um ein von Menschen absichtlich gezündetes Feuer handelt. Zurück auf dem Revier angekommen, posteten die Polizeibeamten die Bilder des in Flammen stehenden Strandequipments und hinterließen dem Täter eine Nachricht: "Denk dran, dass die Bürger von Alcúdia den Schaden am öffentlichen Mobiliar aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Du, Halbstarker, gehörst auch dazu!" Die Playa d'Alcúdia liegt im Norden der Insel, am oberen Abschnitt der Playa de Muro. Sie ist für ihren weißen, feinen Sand und das karibisch anmutende Meer bekannt.