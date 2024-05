Nach dem sommerlichen Wochenende auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen wieder unbeständiger. Vor allem am Sonntag haben viele Menschen die hohen Temperaturen genießen können: 30 Grad sind in Pollença gemessen worden, 29 waren es in Colònia de Sant Pere und 28 Grad in Muro. Die Strände, Buchten und Pools der Insel waren dicht bevölkert.

Auch die neue Woche auf Mallorca beginnt erstmal schön. Am Montagmorgen ist es fast überall sonnig und der Himmel strahlt in Blau. Laut der Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes auf den Balearen, Aemet, werden im Laufe des Tages immer mehr Wolken dazukommen und sich zusehends verdichten. Am Abend sind "vereinzelte Niederschläge" durchaus möglich. Im Süden werden die Werte auf 28 Grad steigen, unter anderem in Llucmajor, Palma de Mallorca und Campos. Im Rest der Insel wird es etwas kühler: 22 Grad in Valldemossa und 23 Grad in Alcúdia.

Am Dienstag muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Vor allem in der Nacht von Montag auf Dienstag soll sich im Nordosten einiges zusammenbrauen. Es wird auch minimal kühler werden: Höchstens 23 Grad werden in Palma de Mallorca erwartet, 22 Grad in Maria de la Salut und Pollença sowie rund 21 Grad in Ses Salines.

Das Temperaturen-Karussell und die Regenfront sind aber nicht von Dauer. Schon ab Mittwoch, laut Aemet, soll sich die Wetterlage insgesamt stabilisieren. "Kein Regen und die Temperaturen steigen an", twitterte der Wetterdienst. Nur selten könnte es am Mittwochmorgen nochmal kurz nass werden, danach wird sich die Sonne wieder häufiger durchsetzten können. Spätestens ab Mittwochnachmittag wird es fast überall auf der Insel freundlicher.

Ein kurzer Ausblick auf die zweite Wochenhälfte: Ab Donnerstag präsentiert sich das Mallorca-Wetter wieder frühsommerlich. Meistens scheint die Sonne und der Himmel ist blau. Am Wochenende soll es auch wieder etwas wärmer werden.