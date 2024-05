Vor einem Strand von Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, ist ein zwei bis drei Meter langer Blauhai aufgetaucht. Zu dem Vorfall kam es am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr am Strand Arenal d'en Castell in der Nähe der Gemeinde es Mercadal.

Die anwesenden Strandgäste staunten nicht schlecht, die Rettungssanitäter riefen sofort die Notrufnummer 112 an. Die rote Flagge wurde ohne Zeitverzug gehisst, der Küstenabschnitt wurde daraufhin geschlossen. VÍDEO 📹 Una tintorera de más de dos metros obliga a cerrar la playa del Arenal d'en Castell https://t.co/b5WWSojvwb https://t.co/b5WWSojvwb — menorca.info (@esdiarimenorca) May 6, 2024 Ähnliche Nachrichten Auf dem Meeresboden zuhause: 16 junge Haie vor Mallorca ausgesetzt Mehr ähnliche Nachrichten Sichtungen dieser Art kommen auf Mallorca immer mal wieder vor. Vor einigen Jahren hatte sich etwa ein Hai vor einem der Strände von Illetes bei Palma blicken lassen. Auch tote Exemplare wurden wiederholt angespült. Oft handelt es sich u m kranke Tiere, die gesunden halten in der Regel einen deutlichen Abstand zur Küste. Der Blauhai erreicht normalerweise eine Körperlänge von etwa 3,40 Metern, kann in Einzelfällen jedoch auch deutlich größer werden. So hatte der bislang längste gemessene Blauhai eine Länge von 3,83 Metern und unbestätigte Berichte sprechen sogar von Tieren mit über 4,5 Metern Körperlänge. Das maximal bekannte Körpergewicht eines Blauhais lag bei 205,9 kg. Der Rücken der Tiere sowie die Oberseiten der Flossen sind strahlend dunkelblau und damit namensgebend für die Art. Der Bauch und die Flossenunterseiten sind weiß und an den Flossenspitzen sind die Tiere schwarz.