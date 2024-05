Erneut hat es erneut einen tödlichen Unfall auf Mallorca gegeben. Auf der Landstraße Ma-12 zwischen Alcúdia und Santa Margalida krachte eine 58-Jährige am Kilometer 16 mit ihrem Pkw frontal gegen ein anderes Fahrzeug. Sie stürzte mit dem Auto einen Abhang herunter. Die herbeigeeilten Helfer konnten nichts mehr für die Frau tun.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 5.30 Uhr. Der Mann, der das andere Fahrzeug steuerte, kam lediglich mit leichten Verletzungen davon.

Auf Mallorca hatte sich bereits am Mittwoch ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei war ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer verbrannte in seinem Wagen, der nach dem Unfall Feuer fing. Der tragische Unfall ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der MA-5100 von Felanitx in Richtung Porreres. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, war der Fahrer alleine in seinem Wagen unterwegs. Er prallte gegen eine Mauer und kam so zum Stehen.