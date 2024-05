Auf Mallorca geht zwar gerade erst der Sommer los, doch in Palma de Mallorca wird jetzt schon das Weihnachtsprogramm geplant. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt gegeben hat, steht jetzt schon das Datum fest, an dem die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt angeknipst wird. Am Samstag, 23. November, wird es an der Flaniermeile Passeig del Born um 18.30 Uhr so weit sein.

Das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung ist nicht nur für Urlauber, sondern auch für Residenten ein Highlight im Eventkalender. Jedes Mal kommen tausende Zuschauer in die beliebte Einkaufsstraße im Herzen der Altstadt, um dem Spektakel beizuwohnen. Im vergangenen Jahr waren rund 20.000 Menschen dabei. Das Datum ist der offizielle Startschuss für die Weihnachtszeit in Palma de Mallorca. Auch der Weihnachtsmarkt im Zentrum ist dann aufgebaut.

Rund um die Einkaufsstraße Passeig del Born und die Plaça de la Reina, aber auch auf den umliegenden Plätzen und in den Straßen wird es am Samstag, 23. November, erneut ein großes Rahmenprogramm geben. Unter anderem treten leuchtende Jongleure, Akrobaten und Trapezkünstler auf, es gibt Konzerte und Aufführungen. Jedes Jahr wird ein neuer gemeinnütziger Verein ausgewählt, der den Knopf drücken darf und die Stadt so zum Strahlen bringt.

Neben der Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Innenstadt von Palma de Mallorca werden zudem zwei zehn Meter hohe Lichtbäume in der belebten Einkaufsstraße Jaume III. und an der Ramon-Llull-Skulptur, ein 20 Meter hoher Baum im Parc de Ses Estacions an der Plaça d’ Espanya und ein riesiger Baum am Passeig Sagrera aufgestellt. Wochenlang sind die Handwerker dafür im Einsatz, um die mehr als 400 Kilometer langen Lichterketten in der gesamten Stadt zu verteilen.

Auch in diesem Jahr wird sich die Verwaltung der Inselhauptstadt das Spektakel einiges kosten lassen. Knapp 70.000 Euro werden für die Weihnachtsbeleuchtung ausgegeben. Erfahrungsgemäß bleiben die Lichter in Palma de Mallorca bis ungefähr Mitte Januar an, in der vergangenen Weihnachtssaison sind sie am 20. Januar ausgeschaltet worden.