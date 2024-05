Bereits zum 7. Mal laden der CEO der Plattes Group mit Sitz in Palma de Mallorca, Willi Plattes, und Sabine Christiansen mit der TV21 GmbH Dutzende hochkarätige Redner zum "Wirtschaftsforum Neu Denken", das vom 23. Bis zum 25. Mai im Castillo Hotel Son Vida tagt. Das Event, das sich im Laufe der Jahre zu einem einzigartigen Networking-Get-together mit Teilnehmern aus Wirtschaft und Politik entwickelt hat, steht in diesem Jahr im Zeichen des Sports. Deutlich wurde das unter anderem an den besonderen Ehrengästen, die am Eröffnungsabend auf die Rednerbühne auf der Terrasse des luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels mit traumhaften Ausblick auf die Bucht von Palma betraten.

Star und Überraschungsgast des Abends war der Trainer Jürgen Klopp, der in seinem beigebraunen Jacket, den weißen Sneakern und seinem zwanglos-lockeren Auftritt für gute Stimmung bei den 250 Anwesenden sorgte. Fußball sei zwar ein kommerzielles Geschäft, so der 56-Jährige. Doch würde es in Liverpool insgesamt entspannter als in Deutschland diesbezüglich zugehen und er hätte dort eine tolle Mannschaft gehabt. Zudem werde mit viel Herz an das Spiel um das runde Leder herangegangen werden, fasste Klopp seine neunjährige Erfahrung bei dem Fußballclub im Nordwesten Englands kurz und knapp zusammen. Nur das Wetter hätte ihm in der Hafenstadt an der Irischen See, wo es im Schnitt neun Monate im Jahr regnen würde, zu schaffen gemacht. MM verriet der 56-jährige, der erst vor vier Tagen seinen letzten Einsatz beim FC Liverpool hatte: "Ich genieße diesen kurzen Aufenthalt auf der herrlichen, sonnigen Insel hier. Aber das Thema Liverpool ist gerade tabu, dazu sage ich nichts weiter." Initiator des Networking-Events Willi Plattes bei seiner Eröffnungsrede. (Foto: Paul Schirnhofer/Christian Arndt) Ähnliche Nachrichten "Harter Schlag": Deutscher Unternehmer Kühn erhält 96 Millionen Euro von Balearen-Regierung Durch den ersten Abend des Forums leitete die Medienunternehmerin und langjährige Tagesthemen-Moderatorin Sabine Christiansen, die unter anderem Jörg Heinermann, den Vorsitzenden der Geschäftsleitung des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland, und Paul Schif, den Geschäftsführer der Laureus Sport for Good-Foundation, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt, zu sich auf die Bühne holte. Auch die deutsche Fußball-Legende Oliver Bierhoff gehörte zu den Referenten und musste den Fragen von Sabine Christiansen zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft Rede und Antwort stehen. So sagte er, dass ein deutsches Sommermärchen sich schwer wiederholen ließe, doch sei bei dem Turnier durchaus der Einzug ins Halbfinale für die deutsche Nationalelf möglich. Rund 250 Teilnehmer, darunter viele Gäste aus Politik und Wirtschaft, genoßen das mediterrane Flair mit Tapas und Sekt am ersten Abend des Wirtschaftsforums. (Foto: Paul Schirnhofer/Christian Arndt) Unter die Gäste mischten sich der Immobilienunternehmer Lutz Minkner und seine Frau Edith, der auf Mallorca amtierende deutsche Konsul Wolfgang Engstler, die spanische Rechtsanwältin Maria Barbancho, der Immobilien-Unternehmer Matthias Kühn mit seiner Gattin Norma Duval sowie der deutsche Nachrichtensprecher Jan Hofer. Auch der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière sowie der ehemalige Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg, die beide zu den Vortragenden des Forums gehören, waren am Eröffnungsabend, der von einem mediterran milden Frühlingswetter geprägt war, vor Ort. Der Initiator des Events, Willi Plattes, sagte gegenüber MM: "Wir haben dieses Jahr die Gruppe der Referenten erhöht. Wie in den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Politiker geladen, doch kommen nun auch Vorstände von Firmen und Familienunternehmer dazu. Darüber hinaus freuen wir uns über die Sportikonen, die wir durch die Zusammenarbeit mit der Laureus-Stifung gewinnen konnten."