Die Balearen-Regierung ist jetzt um 96 Millionen Euro ärmer. Am Freitag ist auf einer Pressekonferenz auf Mallorca bekannt gegeben worden, dass die Entschädigungszahlung an den deutschen Unternehmer Matthias Kühn veranlasst worden ist. Das berichtet unter anderem das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear". Konkret ist die Zahlung von 95,8 Millionen Euro an das Unternehmen Birdie Son Vida SL gegangen, das dem deutschen Immobilien-Mogul gehört. Wann das Geld auf seinem Konto eingehen wird, ist noch nicht bekannt.