Mallorca plant Moratorium für Kreuzfahrtschiffe

Die Balearen-Regierung will ein Moratorium ausrufen, um die Zahl der Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma zu begrenzen. Aus diesem Grund hat sie angekündigt, an diesem Mittwoch, 26. Februar, einen Dringlichkeitantrag beim Verwaltungsrat der Hafenbehörde der Balearen (APB) zu stellen. Die APB ist wiederum der spanischen Zentralregierung unterstellt ist.

Mit dem Moratorium soll die Vergabe für neue Liegeplatzlizenzen ausgesetzt werden, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag online. Es soll so lange gelten, bis eine Vereinbarung gefunden ist darüber, wie die Anzahl der Schiffe, die sich gleichzeitig im Hafen von Palma aufhalten, geregelt werden kann.

Die Initiative für dieses Morartorium geht auf die balearischen Minister für Umwelt, Miquel Mir, und Wirtschaft, Iago Negueruela, zurück. Das Moratorium solle die juristische Grundlage und den Handlungsspielraum bietet, um in Verhandlungen zu einer Einigung zu kommen bezüglich der zeitgleichen Schiffseinläufe. Die Balearen sind die bislang einzige Region in Spanien, die ein solches Moratorium beantragen will, hieß es weiter.

Der Stadtrat von Palma und die Balearen-Regierung hatten in der Vergangenheit wiederholt vorgeschlagen, das Einlaufen die Ankünfte der Kreuzfahrtschiffe in Palma zu entzerren. (as)