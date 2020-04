Flugreisende: Quarantäne- Pflicht in Deutschland?

Wer von Mallorca nach Deutschland fliegt, muss sich künftig wegen der Coronakrise auf eine Quarantänepflicht einstellen. Bundesinnenminister Horst Seehofer denke darüber nach, berichtet der "Spiegel". Darüber und über einen Vorschlag zu mehr Grenzkontrollen soll das Krisenkabinett am Montag beraten.

Seit Mitte März darf an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark nur noch einreisen, wer einen triftigen Grund hat, etwa Berufspendler. Auch der Warenverkehr soll ungehindert fließen. Das Innenministerium will dem Bericht zufolge nun auch für die Grenzen nach Polen, Tschechien, Belgien und die Niederlande sowie an den Flughäfen die strengen Einreisebedingungen einführen.

Von Mallorca aus gibt es derzeit nur sehr wenige flüge nach deutschland, die Kontrollen sind streng. (it)