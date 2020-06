So soll der Start der Saison erleichtert werden

Die spanische Zentralregierung in Madrid will der Balearen-Regierung bei den Regelungen zur Kurzarbeit (ERTE) entgegenkommen. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Samstag auf ihrer Internetseite. Dies war eine Bedingung dafür, dass auf Mallorca und den Nachbarinseln die touristische Aktivität wieder aufgenommen werden kann.

So soll es in Zukunft möglich sein, dass Unternehmen wie Hotelketten die ERTE-Regelung auch partiell beibehalten oder aufheben, beispielsweise in nur einem Hotel einer Gruppe. Bisher hätten diese Unternehmen, wenn sie einzelne Mitarbeiter aus der Kurzarbeit "zurückholen" wollten, die ERTE für die gesamte Gruppe außer Kraft setzen müssen, was zu erheblichen organisatorischen Schwierigkeiten geführt hätte.

Mit der neuen Regelung sollen nun flexiblere Möglichkeiten für den Start in die Urlaubersaison ab dem 1. Juli geschaffen werden, zum Beispiel um ein Pilotprojekt mit deutschen Touristen schon Mitte Juni durchführen zu können, für das man nur wenige Mitarbeiter in Vollzeit, nicht aber die gesamte Belegschaft benötigt.

Ob und wann genau ein solches Projekt stattfindet, steht indes noch nicht fest. (cze)