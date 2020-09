Jens Spahn macht sich Sorgen um Coronalage in Spanien

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn kann sich nicht erklären, warum sich die Coronalage in den vergangenen Wochen anders als in anderen europäischen Staaten so sehr verschlechtert hat.

"Ich kann nicht sagen, was passiert", sagte der CDU-Politiker am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die Lage im Land mache ihm jedenfalls Sorgen, zumal Madrid ja europaweit im Frühling mit die härtesten Anti-Corona-Maßnahmen beschlossen habe.

Spahns Äußerungen fanden am Mittwoch Widerhall in spanischen Medien. Für das gesamte Land gilt bis auf Weiteres nach wie vor eine deutsche Reisewarnung, mit deren Aufhebung in absehbarer Zeit nicht gerechnet wird. Es wird jedoch von Seiten der Politik an quarantänefreien Reisekorridoren zwischen den Balearen und den Kanaren und Deutschland gearbeitet. (it)