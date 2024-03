Der im Kongresspalast in Palma de Mallorca tagende multinationale Konzern Philips setzt ein Zeichen zugunsten der Umwelt. Vertreter der bekannten Technologiemarke aus den Niederlanden spendeten 1000 Bäume, die unter 16 Gemeinden von Mallorca aufgeteilt werden und mit denen das Ziel verfolgt werden soll, die Wiederaufforstung von Wäldern zu fördern. Dies geschieht im Rahmen der Umweltbemühungen des Unternehmens, das so seine Spuren auf Mallorca hinterlassen will.

Die Vertreter der begünstigten Gemeinden (Bunyola, Andratx, Estellencs, Sóller, Alaró, Selva, Muro und weitere) nahmen die Bäume bei der Versammlung in Empfang. Die Pflanzen tragen die Namen der Personen, die dabei geholfen haben, diese Initiative zu verwirklichen. Auf seiner Website gibt das niederländische Unternehmen an, im Einklang mit den Vereinten Nationen zur Abmilderung des Klimawandels beitragen zu wollen. Im Jahr 2020 gelang es Philips, zu 100 Prozent CO2-neutral in seinen Prozessen zu werden und all seinen Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien zu beziehen.