Rafael Nadal gewinnt das Turnier von Rom

Rafael Nadal kann doch noch Turniere gewinnen. Mallorcas Tennisheld verteidigte seinen Titel in Rom mit einem Sieg gegen Novak Djokovic.

Der Erfolg in der italienischen Hauptstadt kommt wohl zum richtigen Zeitpunkt, eine Woche vor Beginn der French Open in Paris, wo Nadal ebenfalls als Titelverteidiger antritt. Gegen Djokovic, aktuelle Nummer eins der Welt, spielte der Mallorquiner am Sonntag 6:0, 4:6 und 6:1.

In den ersten drei Sandplatz-Turnieren der Saison (Monte Carlo, Barcelona und Madrid) war es Nadal nicht gelungen, einen Titel zu gewinnen. Nun dürfte er wieder in den engeren Favoritenkreis für Paris gerückt sein, wo er bereits elfmal das Finale siegreich beenden konnte. Der Erfolg gegen Djokovic am Sonntag war sein neunter Titel in Rom.