Ex-Bundesligaprofi zu Real Mallorca

Real Mallorca hat einen Kicker verpflichtet, den deutsche Fußballfans noch kennen: Abdul Rahman Baba kommt als Leihgabe von Chelsea London.

Verteidiger Baba, ghanaischer Nationalspieler, wechselte 2012 aus seinem Heimatland zum Zweitligisten Greuther Fürth, spielte dann ab 2014 ein Jahr beim FC Augsburg in der ersten Bundesliga. 2015 kaufte Chelsea den heute 25-Jährigen, der unter José Mourinho in der Premier League debütierte, sich aber nicht wirklich durchsetzen konnte. In seiner Londoner Zeit war er zweimal an Schalke 04 ausgeliehen. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres spielte Baba für den französischen Erstligisten Stade Reims.

Erfüllen konnte die sportliche Leitung von Real Mallorca am Montag, dem letzten Tag, an dem Transfers möglich waren, auch den Wunsch von Trainer Vicente Moreno nach einem mit Manuel Reina gleichwertigen zweiten Torwart (zusätzlich zu Miquel Parera). Ebenfalls auf Leihbasis kommt Fabricio Agosto auf die Insel. Der auf Gran Canaria geborene Uruguayer "Fabri" hat bisher für Deportivo La Coruña, Real Valladolid, Recreativo Huelva und Betis Sevilla gespielt, in den Jahren 2016 bis 2018 war er Stammkeeper von Beşiktaş Istanbul und wechselte dann zu Premier-League-Aufsteiger FC Fulham, der nach einem Jahr im Oberhaus wieder den Weg in die Zweitklassigkeit antreten musste.