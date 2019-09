Real Mallorca verliert bei Deportivo Alavés

Nach dem siebten Spieltag und einem 0:2 bei Deportivo Alavés steht Real Mallorca mit dem Rücken zur Wand. Die Inselkicker sind Vorletzter der Primera División.

Bei der Partie in der baskischen Provinz Álava hatten die Mallorquiner am Sonntag wie schon mehrmals in dieser Saison Pech. Ein Angriff endete am gegnerischen Torgehäuse, das 1:0 für die Gastgeber war das Resultat eines umstrittenen Strafstoßes.

Dieser Elfmeter wurde in der 76. Minute von Lucas Pérez verwandelt. Das 2:0 machte Joselu in Minute 86.

Real Mallorca belegt jetzt mit nur vier Punkten aus sieben Spielen den 19. Tabellenplatz. In der Bilanz des Aufsteigers finden sich ein Sieg, ein Unentschieden und fünf Niederlagen.

Am Sonntag, 6. Oktober, empfangen die Inselkicker um 12 Uhr im Stadion Son Moix in Palma Espanyol Barcelona. Espanyol befindet sich als 18. mit nur einem Zähler mehr als Real Mallorca derzeit ebenfalls in einer misslichen Situation.