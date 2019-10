Mehr als 1000 Sportler in Peguera erwartet

Peguera wird in den kommenden Tagen wieder überschwemmt von Sportlern aus aller Herren Länder. Zum sechsten Mal zieht der Triathlon „Challenge Peguera” die Athleten in seinen Bann. Am Samstag, 19. Oktober, ist es so weit. Gestartet wird am Torà-Strand um 9 Uhr, unweit davon, an der Plaça Torà, befindet sich die Ziellinie. Gegen 12.50 Uhr wird der erste Finisher sie überqueren. Der Letzte soll gegen 18.10 Uhr eintreffen.

Folgende Distanzen sind zu bewältigen: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Gelaufen und geschwommen wird nur auf dem Ortsgebiet von Peguera. Während des Radrennens kann es aber in der Umgebung zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die „Challenge Peguera” wird ergänzt durch einige weitere Veranstaltungen. So findet beispielsweise auf der Plaça Torà von Donnerstag bis Sonntag eine Sportmesse statt. Am Freitag, 17. Oktober, beginnt um 20 Uhr eine Feuernacht, anschließend gibt es ein Rockkonzert.

Anmelden für den sportlichen Wettbewerb kann man sich übrigens nicht mehr. Mit mehr als 1000 Teilnehmern ist die Challenge ausgebucht.