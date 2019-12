Real Mallorca bereit für Kracher gegen Barcelona

Die Inselkicker von Real Mallorca haben am Freitgnachmittag bei sonnigem Herbstwetter ihr Abschlusstraining auf dem vereinseigenen Gelände Son Bibiloni absolviert, ehe sie nach Barcelona aufbrechen. Dort trifft die Mannschaft von Trainer Vicente Moreno am Samstagabend, 7. Dezember (Anpfiff 21 Uhr) auf das katalanische Star-Ensemble um Leo Messi, Marc-André ter Stegen und Co.

Im Vorfeld dieses Erstliga-Krachers, dem RCD-Fans seit Monaten entgegenfiebern, trat Coach Moreno auf die Euphorie-Bremse. "Wir müssen schon ein lupenreines Spiel abliefern, um etwas Positives aus dem Camp-Nou-Stadion mitnehmen zu können", so der 45-Jährige. Gleichzeitig machte er seinen Spielern aber auch mut. "Wir werden auf jeden Fall alles geben."

Dass sich der Siebzehnte der Tabelle durchaus mit den großen Teams der Liga messen kann, zeigte der 1:0-Sieg gegen Real Madrid im Oktober. Allerdings sprechen die letzten Ergebnisse nicht dafür, dass RCD Mallorca beim Tabellenführer bestehen kann. Die letzten beiden Partien gingen verloren. Die ganze Insel wird dennoch die Daumen drücken ...