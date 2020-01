Atlético Baleares verpasst Tabellenführung

Mallorcas Drittliga-Fußballer von Atlético Baleares hätten die Tabellenführung zurückerobern können, verloren aber in Las Palmas mit 1:2.

Bis zur 92. Minute konnten die Mallorcquiner am Sonntag auf Gran Canaria ein 1:1 halten, das ihnen gereicht hätte, um Atlético Madrid B als Spitzenreiter abzulösen. Vor dem Spieltag waren beide Teams punktgleich. Die Madrilenen verloren 1:3 bei Peña Deportiva Ibiza. Somit bleiben die Mallorquiner und die Kicker aus der spanischen Hauptstadt mit jeweils 45 Punkten oben, Madrid ist Erster, Baleares Zweiter.

Bei Las Palmas Atlético geriet Atlético Baleares zunächst durch einen Treffer von Sato in der 15. Minute mit 0:1 in Rückstand. Alberto Gil machte in der 77. Minute den Ausgleich. Dann gelang den Gastgebern durch ein Tor von Juan Rodríguez (93.) der Last-Minute-Sieg.

Am Sonntag, 26. Januar, bestreitet Atlético Baleares das nächste Punktspiel. Man empfängt um 12 Uhr Rayo Majadahonda.