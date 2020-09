Real Mallorca startet mit Heimniederlage in die Saison

Die Kicker von Real Mallorca haben die neue Zweitliga-Saison mit einer Niederlage begonnen. Sie verloren im Visit Mallorca Estadi in Palma 0:1 gegen Rayo Vallecano.

Ohne Zweifel ein schlechter Einstieg im ersten Pflichtspiel für den neuen Trainer Luis García Plaza, der den Erstliga-Absteiger vor wenigen Wochen als Nachfolger von Vicente Moreno übernommen hatte. Es stellt sich die Frage, ob der Kader noch mit Neuverpflichtungen verstärkt werden kann. Vor allem auf den Außenbahnen würde frischer Wind gut tun.

Die erste Hälfte blieb am Sonntag in Palmas Stadtteil Son Moix torlos. Dann gelang Isi in der 50. Minute das 1:0 für die Gäste. Real-Mallorca-Keeper Reina war machtlos und konnte in der Folgezeit Schlimmeres verhindern.

Coach García Plaza beklagte im Anschluss vor allem die Einstellung seiner Spieler. Obwohl noch fast die Hälfte der Partie vor ihnen lag, vermisste García Plaza, der früher unter anderem bei Getafe und Levante auf der Bank saß, bei den Kickern den Glauben an eine Wende.

Der zweite Spieltag führt Real Mallorca am Sonntag, 20. September, zu Espanyol Barcelona (Beginn 16 Uhr). Dort trifft man auf Ex-Mallorca-Trainer Vicente Moreno, der sein Auftaktspiel mit 3:0 gegen Albacete gewonnen hat.