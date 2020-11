Real Mallorca rückt mit Sieg an Espanyol heran

Real Mallorca hat den Wiederaufstieg in die Primera División weiterhin vor Augen. Beim FC Girona konnten die Inselkicker einen 1:0-Sieg bejubeln.

In Girona reichte ein früher Treffer von Salva Sevilla in der vierten Minute. Danach fielen zwar keine Tore mehr, Mallorca bot aber bei der Partie am Samstagabend eine in allen Belangen überzeugende Leistung.

Das Team von Trainer Luis García Plaza belegt weiterhin Platz zwei der Tabelle, hat jetzt 25 Punkte. Tabellenführer Espanyol Barcelona kam in Fuenlabrada nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus, so dass der Vorsprung der Katalanen auf zwei Punkte schrumpfte.

Am Montag komplettiert der Tabellendritte Sporting Gijón mit einem Heimspiel gegen Rayo Vallecano den zwölften Spieltag der zweiten Liga. Im Falle eines Siegs kann der Club aus Asturien nach Punkten mit Mallorca gleichziehen.

Am Sonntag, 22. November, kommt es dann zu einem Spitzenspiel: Um 16 Uhr empfängt Real Mallorca in Palma Sporting Gijón.