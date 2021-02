Wichtiger Sieg: Real Mallorca schlägt Almería 2:0

Real Mallorca hat im Kampf um den Aufstieg in die erste spanische Fußball-Liga einen Achtungserfolg erzielt. Die Mallorquiner schlugen den Tabellendritten und Konkurrenten Almería am Sonntagnachmittag in Palma 2:0.

Real Mallorca baute damit seinen Vorsprung auf fünf Punkte auf die Andalusier und damit auf die Relegationsplätze aus. Abdón und Salva Sevilla trafen in der 44. sowie 69. Minute.

Vergangenes Wochenende hatte Real Mallorca noch ein wichtiges Spiel um den Aufstieg gegen den Tabellenzweiten Espanoyl Barcelona mit 1:2 verloren. Die Katalanen gewann an diesem Spieltag erneut: mit 1:0 gegen Sabadell. Sie sind Mallorca mit 52 Punkten weiter dicht auf den Versen.

Die Inselkicker haben 54 Zähler auf der Habenseite. Das nächste Spiel der Mallorquiner findet am Samstag beim Tabellen-Sechszehnten in Logroño statt. (ps)