André Greipel gewinnt Rennen auf Mallorca

Deutscher Etappenerfolg zum Abschluss der Challenge Ciclista Mallorca: André Greipel sprintete bei der Trofeo Alcúdia-Port d‘Alcúdia zum Sieg.

Der inzwischen 38 Jahre alte Routinier fährt seit dem Jahr 2020 für das Team Israel Start-Up Nation. Platz eins in Port d‘Alcúdia am Sonntag bedeutete bereits den fünften Etappensieg bei der Mallorca-Rundfahrt für den gebürtigen Rostocker. 2010 gewann er ein Rennen, 2016 zwei und 2017 wiederum eines.

Bei der ersten Etappe am vergangenen Donnerstag von Peguera nach Palmanova hatte der Südafrikaner Ryan Gibbons vom Team UAE aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Nase vorn. Einen Tag später (Lloseta-Deià) gewann der Spanier Jesús Herrada vom französischen Cofidis-Team. Am Samstag ging der Sieg an den Kolumbianer Winner Anacona von Arkea Samsic (Frankreich).