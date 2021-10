Eine neue Rallye feiert Premiere in Port Adriano

Eine neue Straßenrallye mit dem Namen „550 Challenge de Mallorca” soll noch bis Samstag, 9. Oktober, die Blicke der Motorsportfans auf die Insel lenken.

Rund 70 Fahrzeuge werden im Hafen Port Adriano starten, die Rennen finden auf 14 für den restlichen Verkehr gesperrten Straßenabschnitten statt. Insgesamt werden 550 Wettkampfkilometer absolviert.

Die Challenge wird in drei verschiedenen Kategorien ausgetragen, die sich nach dem Zulassungsjahr des Fahrzeugs und der Leistung des jeweiligen Motors richten. So kann man in der Kategorie Competition mit modernen und klassischen Fahrzeugen, in der Kategorie Regularity mit modernen, klassischen und elektrischen Fahrzeugen und in der Kategorie Show Cars mit Serienfahrzeugen antreten. Weitere Infos: 550mallorcachallenge.com