Spitzenspiel auf Mallorca: FC Barcelona zu Gast bei Real Mallorca

Auf Mallorca treffen an diesem Sonntag der FC Barcelona und Real Mallorca aufeinander. Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr im Son Moix Stadion in der Inselhauptstadt Palma. Das Spiel findet an diesem Abend mit rund 21.000 Zuschauern statt. Beide Teams gehen allerdings mit erschwerten Bedingungen in die Partie.

Beim FC Barcelona fallen aufgrund von Corona-Infektionen und Verletzungen insgesamt 16 Spieler aus. Real Mallorca muss auf insgesamt neun Spieler verzichten. Der Inselclub befindet sich derzeit auf den 15. Tabellenplatz, FC Barcelona auf Platz 7.

Nach Weihnachten wurden mehr als einhundert Spieler der ersten Liga "Primera División" positiv auf Covid-19 getestet.