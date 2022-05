Auftreten wie Eintracht Frankfurt: Real Mallorca gastiert im Camp Nou

Gastspiel im Camp Nou: Real Mallorca tritt am Sonntag um 21 Uhr in Barcelona an. Die Inselkicker brauchen dringend Punkte, um auch nächstes Jahr in der ersten spanischen Fußballliga zu spielen.

Zwei Punkte Vorsprung hat Mallorca auf die Abstiegsränge 18, 19, 20. Das Team selbst liegt auf Platz 16; Cadiz ist 17. mit ebenso vielen Punkten wie Mallorca: 32.

Barcelona verlor die vergangenen drei Heimspiele allesamt – 2:3 gegen Eintracht

Frankfurt, 0:1 gegen FC Cádiz und 0:1 gegen Rayo Vallecano – eine Pleiteserie im Camp

Nou, die es so in der Primera División noch nie gegeben hat. Nicht wenige sprechen daher

von einer derzeitigen, erneuten Krise des Tabellen-Zweiten.