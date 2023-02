Die Inselkicker von Real Mallorca haben ihr Auswärtsspiel gegen Espanyol am gestrigen Samstag mit 1:2 verloren. Das Tor für "RCD" erzielte Vedat Muriqi in der 41. Spielminute. Für das gegnerische Team traf im RCDE-Stadion Martin Braithwaite in der 22. und 51. Spielminute.

Die „Roten“ stehen damit nach 23 Spieltagen mit 31 Punkten auf dem 8. Platz der 20 Mannschaften umfassenden ersten spanischen Liga. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt das Team von Trainer Javier Aguirre am kommenden Samstag, 4. März, beim Heimspiel gegen Elche (Anpfiff: 18.30 Uhr). Die Inselkicker von Atlético Baleares haben ihr Heimspiel gegen SD Amorebieta diesen Sonntag mit 0:1 ebenfalls verloren. Für das gegnerische Team traf im Estodio Balear Julen Jon in der 44. Spielminute. Ähnliche Nachrichten Atlético Baleares feuert Trainer vor dem letzten Spieltag Fußball-Drittligist Atlético Baleares feuert Trainer Mehr ähnliche Nachrichten (1) Die „Blau-Weißen“ stehen damit nach 25 Spieltagen mit 25 Punkten auf dem 17. Platz der 20 Mannschaften umfassenden Staffel B der dritten spanischen Liga. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt das Team aus Palma am kommenden Sonntag, 5. März, beim Auswärtsspiel gegen Numancia (Anpfiff: 12 Uhr).