Fußballerstligist Real Mallorca hat in den verbleibenden beiden Liga-Spielen doch noch Aussicht auf den siebten Tabellenplatz ,der ihm die Teilnahme an der UEFA Conference League ermöglichen würde. So gewann der Inselclub am Donnerstagabend das Heimspiel gegen den weiterhin abstiegsbedrohten FC Valencia mit 1:0. Torschütze war wieder einmal der kosovarische Stürmer Vedet Muriqui, der in der 64. Minute eine Hereingabe von Kang In Lee zum Siegtreffer verwandelte.

Ähnliche Nachrichten Real Mallorca sichert Klassenerhalt mit 3:1-Sieg gegen den FC Getafe Real Mallorca liegt aktuell mit 47 Punkten auf Platz 11 und drei Zähler hinter dem Tabellen-Siebtem Osasuna Pamblona, der 2:0 gegen Athletic Bilbao gewann. Sowohl die Basken (50 Punkte) als auch Girona und der FC Sevilla (jeweils 49 Punkte) haben ebenso wie Rayo Vallecano (46) noch Chancen auf den Conference League Platz. In den letzten beiden Spielen geht es für Real Mallorca zuerst zum FC Barcelona, der den Meistertitel bereits für sich entschieden hat und bei der 3:1-Niederlage gegen Real Valladolid am Mittwoch zeigte, dass es für ihn um nichts mehr geht. Das Spiel findet am Sonntag (28.5.) statt. Eine Woche später empfängt Real Mallorca das Team von Rayo Vallecano. Möglicherweise fällt in diesem letzten Saisonspiel die Entscheidung darüber, ob der Inselclub wieder an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen wird.