Christopher Eubanks hat gestern Abend bei den Mallorca Championships seinen ersten ATP-Sieg gefeiert. Auf dem Rasen von Santa Ponça besiegte der 27-jährige US-Amerikaner, die Nummer 77 der Weltrangliste, im Finale Adrian Mannarino. In nur einer Stunde setzte er sich mit 6:1, 6:4 gegen den an Nummer vier gesetzten Franzosen durch und wurde damit Nachfolger von Stefanos Tsitsipas.

„Das bedeutet alles für mich. Die harte Arbeit, die ich geleistet habe, die Höhen und Tiefen über die Jahre ... das alles kommt jetzt an diesem Punkt meiner Karriere zusammen. Jetzt will ich nur noch härter arbeiten, um dieses Gefühl noch mehr zu spüren”, erklärte Eubanks bewegt, nachdem er die Trophäe unter dem Beifall der Zuschauer im Mallorca Country Club in die Höhe gestreckt hatte.

In seinem ersten Finale ließ der Amerikaner keinen Zweifel aufkommen. Er ließ sich weder von dem Moment noch von seinem Gegner beeindrucken, der als Favorit ins Spiel ging. Von Beginn an zeigter er sich überlegen und ließ Mannarino im ersten Satz keine Chance. Der Franzose fand kein Mittel, das er seinem Rivalen entgegensetzen konnte. Eubanks ging mit voller Kraft in die Partie, nachdem er zuvor im Halbfinale gegen Lloyd Harris fünf Matchbälle gegen sich abgewehrt hatte.

Der Amerikaner war mit seinem Aufschlag nicht zu bremsen und ließ Mannarino, der zu Beginn des zweiten Satzes seinen Aufschlag abgab und die Situation nicht mehr wenden konnte, keine einzige Breakmöglichkeit.