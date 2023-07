Erneut haben Orca-Wale eine Segelyacht angegriffen, die auf dem Weg nach Palma de Mallorca war. Das Boot soll bei der am 29. Juli beginnenden Regatta "Copa del Rey" im Königlichen Yachtclub starten. Das teilten die Organisatoren des wettbewerbs am Freitag mit. Zu dem Vorfall auf dem Boot des Skippers Ignacio González kam es in der Nähe von Estepona bei Málaga, Andalusien.