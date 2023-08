Wer glaubt, dass sich das Potenzial des balearischen Spitzensports nur auf Tennisspieler und Motorradfahrer beschränkt, irrt gewaltig. Bestes Beispiel ist die aktuelle Riege der Insel-Athleten, die gute Aussichten auf eine Teilnahme an den genau in einem Jahr stattfindenden Olympischen Spielen in Paris haben. Knapp 30 Sportler von Mallorca, Menorca und Ibiza könnten dort theoretisch an den Start gehen, fast ein Dutzend von ihnen habe sogar reelle Chancen auf einen Podiumsplatz.

Angeführt wird die Liste der potenziellen Medaillenanwärter von den Balearen von Tennis-Superstar Rafael Nadal, der bereits 2008 im Einzel sowie 2016 im Doppel die Goldmedaille für Spanien holte. Ob der wegen einer anhaltenden Verletzung derzeit pausierende Tennis-Crack im kommenden Jahr in Paris antreten wird, hängt sowohl von seiner körperlichen Verfassung als auch seinen Plänen ab. Auszuschließen ist es aber nicht, schließlich feierte der 22-fache Grand-Slam-Sieger seine größten Erfolge in der französischen Hauptstadt. Ein weiterer Kandidat für einen Medaillenplatz ist der aus Portocolom stammende Basketspieler Rudy Fernández, einer der besten Spieler in der Geschichte des spanischen Korbballsportes. Mit der Nationalmannschaft holte Fernández 2008 und 2012 die Silbermedaille. Ob er in Paris antreten wird, hängt ausschließlich von seinen beruflichen Plänen ab. Um eine Medaille in Paris sehr wohl kämpfen wird der international erfolgreiche Kanute Marcus Cooper Waltz, der sich 2016 zum Olympia-Sieger auf der 1000-Meter-Strecke krönte und vier Jahre später in gleicher Disziplin die Silbermedaille holte. Eine echte Chance auf Gold, Silber oder Bronze hat die Regattaseglerin Paula Barceló, die bei den vergangenen Olympischen Spielen in der 49er-Klasse nur haarscharf an einem der Podiumsplätze vorbeischrammte. Gleiches gilt für den erfahrenen Triathlon-Athleten Mario Mola, der sich für alle drei vergangenen Olympiaden qualifizierte, jedoch keine Medaille holte. Erstmals dabei sein könnte im kommenden Jahr Nuria Iurrioz aus Son Servera. Die 24-Jährige gilt als eine der besten Golfspielerinnen in Spanien und ist aufgrund ihrer gewonnenen Titel in diesem Jahr für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert.