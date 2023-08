Bei der Fußball-WM der Frauen hat das spanische Team am Sonntag im Endspiel in Sydney England knapp mit 1:0 besiegt. Damit eroberten die Ibererinnen den Weltmeister-Titel. Das entscheidende Tor fiel bereits in der 29. Minute durch Kapitänin Olga Carmona vor 75.784 Zuschauern. Diese Spielerin hatte bereits am Dienstag im neuseeländischen Auckland das entscheidende 2:1 gegen Schweden in der 90. Minute geschossen.

Einen höheren Sieg vergab Jennifer Hermoso, die in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt an England-Torhüterin Mary Earps scheiterte. Sowohl die von Trainer Jorge Vilda angeleiteten Spanierinnen als auch die Engländerinnen hatten erstmals in der Geschichte das Finale einer Fußball-WM erreicht. Für Mallorca standen die Torhüterin Cata Coll sowie die Mittelfeldspielerin Mariona Caldentey wie auch bereits in den Spielen davor auf dem Platz. Das deutsche Nationalteam war bei der Endrunde in Australien und Neuseeland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Platz 3 hatte sich am Samstag Schweden durch ein 2:0 gegen Co-Gastgeber Australien gesichert.