Spaniens amtierender Fußball-Meister, der FC Barcelona, wird beim kommenden „Clásico” am Samstag, 28. Oktober, seinem Erzrivalen Real Madrid 90 Minuten lang die wohl bekannteste Zunge der Welt herausstrecken. So verkündete der Streaming-Dienst und Barça-Hauptsponsor Spotify, dass das berühmte Logo der Rolling Stones die Trikots des katalanischen Star-Ensembles exklusiv für dieses Spiel zieren wird.

Auf X (früher Twitter) hatte der FC Barcelona bereits Mitte Oktober ein Foto von Mick Jagger, Ron Wood und Keith Richards veröffentlicht. Darauf halten die drei jeweils mit einem breiten Grinsen ein Trikot in die Kamera, auf dem in der Mitte die Zunge mit den markanten Lippen prangt. An dieser Stelle befindet sich normalerweise das runde Spotify-Logo. Der Musik-Streamingdienst ist seit einem Jahr Hauptsponsor der Mannschaft. Medienberichten zufolge lässt sich das Unternehmen die Partnerschaft rund 65 Millionen Euro pro Jahr kosten.Die Aktion ist ein Marketing-Gag anlässlich des neuen „Hackney Diamonds”-Albums der legendären englischen Rockband, das am Freitagvormittag (27.10.) erstmals über Spotify veröffentlicht wird.

Der spanische Liga-Kracher zwischen „Barça” und den „Königlichen” zählt zu den größten Klassikern im internationalen Vereinsfußball. In „La Liga” begegneten sich beiden Mannschaften bisher 186 Mal, 77 Spiele gewann Real Madrid, 75 der FC Barcelona. In der aktuellen Saison haben die Königlichen aus der Hauptstadt die Nase leicht vorn und liegen mit einem Punkt Vorsprung vor den Katalanen auf dem ersten Tabellenplatz.

Dennoch dürfen sich Fußballfans wie bei fast jedem „Clásico” auf eine spannende und packende Partie freuen. Wer am Ende gewinnt, ist eigentlich Nebensache. Oder wie es die Rolling Stones singen würden: „You can’t always get what you want” (Du kannst nicht immer bekommen, was Du willst).

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird am Samstag, 28. Oktober, um 16.15 Uhr angepfiffen.