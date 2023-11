Die deutsche Golferin Alexandra Försterling hat am Samstag mit 203 Schlägen die Mallorca Ladies Open gewonnen, ein erstmals auf der Insel ausgetragenes Frauenturnier auf dem Son-Muntaner-Platz, der zum Arabella-Resort gehört. Es handelte sich um das vorletzte Turnier der Ladies European Tour. Sie endet in der kommenden Woche mit einem Wettbewerb in Marbella, Andalusien. Auf Mallorca gelangte die Thailänderin Cheenglab Trichat auf Rang 2.

Es handelt sich bereits um den zweiten Sieg innerhalb von wenigen Wochen für die 23-jährige Försterling. Im September hatte sich die Bundesbürgerin auch im Swiss Ladies Open gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen können. Schon in jüngeren Jahren war sie positiv aufgefallen: im Jahr 2014 hatte sie die European Young Masters gewonnen. Veranstalter des Turniers war das auf die Ausrichtung hochkarätiger Sportevents spezialisierte und von Edwin Weindorfer geleitete Unternehmen e/motion, das seit einigen Jahren auch das beliebte WTA-Herrentennisturnier „Mallorca Championships" im vornehmen Country Club von Santa Ponsa hostet. Gleich sechs der insgesamt 72 gemeldeten Spielerinnen des Turniers aus 20 Ländern gehören zu den Top-Ten des aktuellen LET-Rankings, darunter die Weltranglisten-Zweite Diksha Dagar aus Indien oder die Schwedin Carolin Hedwall. Für Deutschland gingen neben Försterling fünf weitere Spielerinnen an den Start