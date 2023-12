Es ist geschafft! Nach 16 Ligaspielen hat Fußballerstligist Real Mallorca erstmals einen Heimsieg in dieser Saison eingefahren. So gewann das Team um den in letzter Zeit harsch kritisierten Trainer Javier Aguirre am Samstagabend (9.11.) in Palma gegen den FC Sevilla mit 1:0. Torschütze war zudem der kanadische Nationalspieler Cyle Larin, der seinen ersten Saisontreffer erzielte. Larin war erst im Sommer auf die Insel gewechselt, wo er bisher nur kaum Akzente setzen konnte.

Der Heimsieg war am Ende jedoch mehr Mallorcas Torwart Rajkovic zu verdanken, der zahlreiche hochkarätige Chancen der Gäste mit teil spektakulären Paraden vereitelte. Der FC Sevilla war insbesondere in der zweiten Hälfte die klar dominierende Mannschaft, musste am Ende jedoch mit einer Niederlage die Heimreise antreten. Real Mallorca liegt mit 14 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, fünf Zähler vor der Abstiegszone. Am Sonntag spielt Real auswärts gegen Almería, die mit nur vier Punkten weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegen. Mallorcas Drittligist Atlético Baleares kam am Sonntag zwar nicht über ein 1:1-Unentschieden auswärts gegen San Fernando hinaus, zeigte aber eine durchweg gute Leistung und liegt mit 15 Punkten auf Platz 16 der Tabelle.