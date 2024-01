Fußballerstligist Real Mallorca hat das neue Jahr mit einer unglücklichen Niederlage begonnen. Der Inselclub unterlag am Mittwochabend (3.1.) auswärts gegen den Tabellenersten Real Madrid mit 0:1, den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 78. Minute nach einem Eckball per Kopf.

Real Mallorca zeigte von Beginn an eine ansprechende Leistung und erspielte sich mehrere gefährliche Torchancen. In der 41. Minute traf Mallorcas Antonio Sánchez per Kopf die Latte, nach dem Seitenwechsel war es Samuel Costa, der in der 54. Minute mit einem Pfostenschuss die Führung für die Gäste nur knapp verfehlte.

Der Inselclub liegt nunmehr mit 18 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz der ersten spanischen Liga, allerdings könnte sich dieser Rang durch das ausstehende Spiel zwischen Sevilla und Athletic Bilbao am Donnerstagabend im Falle eines Sieges der Andalusier noch nach unten verschieben.

Spaniens Überraschungsteam FC Girona bleibt nach dem 4:3-Sieg gegen Atlético Madrid auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Real Madrid. Der viertplatzierte FC Barcelona könnte mit einem Sieg gegen Las Palmas am Donnerstagabend zu den beiden Erstplatzierten aufschließen.

Für Real Mallorca geht es am Sonntag (7.1.) mit dem Pokalspiel gegen Burgos weiter, am Samstag, 13. Januar, empfängt der Inselclub Celta de Vigo. Anstoß ist um 16.15 Uhr in Palmas Stadion Son Moix.