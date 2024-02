Es ist eine Nachricht, die in der deutschen Fußballwelt für Aufregung gesorgt hat: Mitten in der Saison verreist ein Bundesliga-Verein und will lieber auf Mallorca trainieren. Das hat der Hamburger Zweitligist FC St. Pauli am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Grund für diesen spontanen Kurztrip ist das schlechte Wetter in Deutschland. Am kommenden Montag werde das Team des Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli in den Flieger steigen und auf die Insel kommen. Bis Freitag werde man dann unter der Sonne trainieren und sich auf das nächste Spiel vorbereiten.

Weil es in Hamburg in den vergangenen Wochen so viel geregnet hat, sind die Fußballplätze des Tabellenführers in der zweiten Fußball-Bundesliga in sehr schlechtem Zustand. "Viel Regen, dazu Schnee und Eis – all das hat den Plätzen sehr zu schaffen gemacht", äußerte sich Sportchef Andreas Bornemann. Auch Zahlen liefert der FC St. Pauli dazu: "So fielen in Hamburg im Januar rund 90 Liter Niederschlag je Quadratmeter. Das war fast die Hälfte mehr als im langjährigen Mittel. Im Dezember waren es sogar mehr als 137 Liter pro Quadratmeter – so viel wie seit vielen Jahren nicht mehr."

Wo genau auf Mallorca die Bundesligisten trainieren und unterkommen werden, ist bisher nicht bekannt. Eine MM-Anfrage an den FC St. Pauli blieb erst einmal unbeantwortet. Statt mit Mützen, Handschuhen und Schals werden die Fußballer in der kommenden Woche fast schon in T-Shirts und Shorts spielen können. Nach einem kurzen Schlechtwetter-Intermezzo, das für Freitag und Samstag angekündigt ist, soll sich der Winter auf Mallorca wieder von seiner schönen Seite zeigen. Der balearische Wetterdienst rechnet mit viel Sonne und Temperaturen bis 20 Grad.