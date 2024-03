Fußball-Erstligist Real Mallorca ist in greifbare Nähe des Klassenerhalts gerückt. Die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre hat am gestrigen Samstag den Tabellenvorletzten FC Granada knapp besiegt. Ein Kopfballtor von Antonio Raíllo in der 85. Minute belohnte die Hartnäckigkeit der Inselkicker und machte ihren Sieg im heimischen Stadion in Son Moix perfekt. Mit 30 Punkten rangieren sie nach dem 29. Spieltag in der Tabelle nun auf Platz 14. Ihr Abstand auf den ersten Abstiegskandidaten Cádiz auf Platz 18 beträgt nun acht Punkte. Sein nächstes Liga-Spiel bestreitet Real Mallorca am Samstag, 30. März, auswärts gegen den Tabellenachten, FC Valencia. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Danach ist das Liga.Geschehen für das Team von Javier Aguirre erst einmal zweitrangig. Denn am Samstag, 6. April, könnte ihm eine Sensation gewinnen. An diesem Tag bestreiten Real Mallorca und Athletic Bilbao im Estadio La Cartuja in Sevilla das Finale der Copa del Rey. Sollten die Inselkicker gewinnen, wäre dies nach 2003 der ihr zweiter Pokalsieg. Mit einer weiteren Schlappe hat dagegen die Ära des neuen Trainers des Drittligisten Atlético Baleares, Jaume Mut, begonnen. Am 28. Spieltag der Primera División RFEF unterlag die Mannschaft vor heimischem Publikum im Estadio Balear mit 0:2 gegen San Fernando CD aus Cádiz. Die Tore für die Gäste schossen Dani Aquino in der 51. Minute und Álex Masogo in der 71. Minute. Mit gerade mal 21 Punkten ist die Elf aus Palma damit auf den vorletzten, 19. Tabellenplatz abgerutscht. Am Sonntag, 24. März, ist sie beim CD Alcoyano zu Gast. Die Partie beginnt um 12 Uhr.