Wer auf Mallorca lebt oder hier Urlaub macht, und ein Länderspiel sehen will, bekommt nun die Chance dazu! Elf Jahre nach dem letzten Spiel der spanischen Fußballnationalmannschaft auf der Insel findet in Palmas Stadion Son Moix endlich wieder ein Länderspiel statt. Am 8. Juni trifft die "Roja", wie die spanische Auswahl genannt wird, hier auf Nordirland. Das wurde an diesem Dienstag bekannt.

Bei dem Match handelt es sich um nicht mehr und nicht weniger als die Generalprobe der Spanier vor der Europameisterschaft in Deutschland, die sechs Tage später, am 14. Juni angepfiffen wird. Und die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente kann die Übung gut gebrauchen, denn bei der Gruppenauslosung für das Turnier in Deutschland haben die Spanier eine "Hammergruppe" erwischt. 🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La @SEFutbol recibirá a Irlanda del Norte en Mallorca el sábado 8 de junio.



El encuentro amistoso servirá de puesta a punto para la Eurocopa, en la que la Selección debutará justo una semana después.



In der Vorrunde muss das Team um Kapitän Álvaro Morata gegen die beiden Schwergewichte Kroatien und Italien sowie gegen Albanien ran. Ein Aufeinandertreffen gegen Deutschland wäre sogar schon im Achtelfinale möglich, sollten beide Mannschaften Gruppenzweite werden. Das letzte Länderspiel der A-Nationalmannschaft auf Mallorca war im Oktober 2013 über die Bühne gegangen. Damals traf Spanien in Palma auf Weißrussland und gewann mit 2:1. Das Stadion des RCD Mallorca, der am Samstagabend das spanische Pokalfinale im Elfmeterschießen gegen Athletic Bilbao verloren hat, war in den vergangenen Jahren aufwendig umgebaut und saniert worden und fasst mittlerweile 26.000 Zuschauer.