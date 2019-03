Kreuzfahrtriese MSC schwört noch intensiver auf Palma

Der italienische Kreuzfahrtkonzern MSC schwört noch mehr auf Palma de Mallorca als in den vergangenen Jahren. 102 Anlegemanöver sind für dieses Jahr vorgesehen, zwölf Prozent mehr als 2018, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Insgesamt 330.000 Touristen werden dann in den fünf MSC-Schiffen, die in Palma Station machen, auf die Insel gebracht. Sie lassen dem Konzern zufolge 18 Millionen Euro auf der Insel.

MSC ist neben der C-Linie und den Aida-Schiffen einer der Big Player im Kreuzfahrt-Business im Mittelmeer.