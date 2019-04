Hotelboom geht an Cala Figuera völlig vorbei

Der Hotel-Boom auf Mallorca ist an dem malerischen Ort Cala Figuera im Osten auch in den vergangenen Jahren vorbeigegangen. In der dritten und vierten Meereslinie stehen weiterhin mehrere ehemals von jungen Urlaubern genutzte Gebäude wie die Apartamentos Siesta oder das Mar i Cel leer. Die Fenster sind eingeschlagen, Türen fehlen, und Schmierfinken haben Wände mit Graffitis verunstaltet.

Auch vor Felswänden machten Sprüher nicht halt:

Um gegenzusteuern, hatte die zuständige Gemeinde Santanyí zwei Areale im Wert von sechs Millionen Euro gekauft und dort einen Aussichtspunkt eingerichtet. Außerdem wurde die Straße Sebastián Elcano auf Vordermann gebracht.

Cala Figuera ist besonders unter künstlerisch angehauchten Menschen, darunter auch vielen Deutschen, sehr beliebt. Die fingerförmigen Calas mit den Booten bieten Postkartenmotive, die am späten Nachmittag zurückkehrenden Fischerboote locken regelmäßig Schaulustige an.