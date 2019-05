Inselrat von Mallorca lädt New Yorker Reisejournalisten ein

Der Inselrat von Mallorca verstärkt seine Bemühungen, das Eiland auch in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebt zu machen. Die Behörde lud neun führende New Yorker Reisejournalisten zu einem Besuch ein. Ihnen sollte Mallorca in den kommenden Tagen gezeigt werden.

Touristen aus Übersee sind auf Mallorca eher dünn gesät. Aus den USA haben bislang nur wenige Menschen ihren Weg hierhin gefunden. Auch mehr Chinesen soll es nach dem Willen der Balearen-Regierung urlaubsmäßig auf die Insel verschlagen. Kürzlich hatte sich Ministerpräsidentin Francina Armengol in dieser Hinsicht mit dem Botschafter des Reichs der Mitte getroffen.