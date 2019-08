Tourismusgegner auf Mallorca beschädigen Mietwagen

Mitglieder der Vereinigung Arran haben auf Mallorca Mietwagen beschädigt und ein Video davon ins Internet gestellt. Sie prangern mit ihrer Aktion die Überfüllung der Insel durch Leihautos an.

Arran bezeichnet sich selbst als jugendliche, sozialistische, feministische und separatistische Bewegung. In dem Film ist zu sehen, wie zwei Mitglieder in Palma in weißen Schutzanzügen Autoreifen zerstechen, einen Seitenspiegel abschlagen und Wagen mit Aufklebern bekleben und mit Farbe besprühen.

📽️ VÍDEO | Més de 100.000 cotxes de lloguer turístic a l'illa de #Mallorca: saturació, insostenibilitat, contaminació i convertir la ciutat en un aparador turístic. El jovent passem a l'ofensiva! 💥 #TurismeMassiuVsVeïnes🛳️🏖️ pic.twitter.com/vH3qvw7s7z — Arran (@Arran_jovent) August 5, 2019

Arran sorgte bereits in den vergangenen Sommern für Schlagzeilen. So verteilten sie tourismusfeindliche Aufkleber und zogen mit Bengalen-Feuer durch ein Restaurant an der Alten Mole in Palma. (cls)