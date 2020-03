Mallorca verschiebt Tourismus-Werbeaktion in Deutschland

Angesicht der Unsicherheiten infolge des Coronavirus hat der Inselrat von Mallorca seine touristischen Werbeaktionen in Berlin jetzt abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Insel hatte ursprünglich vom 2. bis 4. April in Berlin für sich als Urlaubsziel die Werbetrommel rühren wollen. Dieser Termin war als Ersatz gedacht gewesen für die Anfang März abgesagte Internationale Tourismbörse ITB in der Bundeshauptstadt.

Der Tourismusdezernent des Inselrates, Andreu Serra, sagte, es derzeit nicht sinvoll, Werbeaktionen zu organisieren, solange die Rahmenbedingungen für solche Aktionen in Folge des Coronavirus unklar seien.

Unterdessen denkt das Rathaus von Palma über Werbestrategien für die Zeit nach dem Abflauen der Viruserkrankungen nach. Gemeinsam mit der Hotelvereinigung an der Playa de Palma sprach sich Bürgermeister José Hila dafür aus, in Deutschland Anzeigen in Medien zu schalten. Angedacht seien zudem Aktionen mit Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Influencern. In Berlin solle zudem ein Stand mit gastronomischer Verkostung von Inselprodukten organisiert werden, sobald der Zeitpunkt für solche Maßnahmen wieder günstig sei.

Bürgermeister Hila und die Präsidentin des Hotelverbandes, Isabel Vidal, waren am Dienstag zusammengekommen, um eine Botschaft der Zuversicht auszusenden: "Es ist wichtig zu betonen, dass die Playa de Palma ein sicheres Reiseziel ist", sagten beide.

Nach Vidals Worten liegt die Auslastungsprognose der Hotellerie an der Playa de Palma über Ostern bei 65 Prozent, und damit nur zwei Punkte unter der des Vorjahres. (as)

Links sind zusehen: Bürgermeister José Hila, Palmas Tourismusdezernentin Elena Navarro und Stadtrat für den Bezirk Playa de Palma, Rodrigo Romero. Rechts am Tisch sind Hotelverbandspräsidentin Isabel Vidal, Verbandssekretär Pedro Marín und Geschäftsführerin Patricia Lliteras. Foto: AHPP